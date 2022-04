Karel Geraerts (T2 Union) denkt dat niet Genk, maar STVV het laatste play-off 2 ticket zal pakken

Hasselt

“Niet Racing Genk maar STVV zal komend weekend het laatste play-off 2 ticket in de wacht slepen.” Dat zegt Karel Geraerts in TVL Sportcafé. De assistent-trainer van Union denkt dat Genk punten zal laten liggen in Seraing, terwijl de Kanaries in eigen huis niet zullen verliezen van Standard. Geraerts kijkt met bewondering naar STVV, dat tegen alle verwachtingen in z’n seizoen toch in schoonheid kan afsluiten.