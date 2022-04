Vanaf nu kan je tickets kopen voor WK-matchen Rode Duivels: tweede fase ticketverkoop is van start gegaan

De tweede fase van de ticketverkoop voor het WK van eind dit jaar in Qatar (21 november - 18 december) is dinsdag van start gegaan, zo maakte de Wereldvoetbalbond FIFA bekend in een persmededeling.

In een eerste fase van de verkoop werden meer dan 800.000 kaartjes aan de man gebracht. Het grootste aantal van de in totaal 804.186 tickets kwam terecht bij mensen uit gastland Qatar. Daarna volgen de Verenigde Staten, Engeland, Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook Duitsland, India, Brazilië, Argentinië en Saoedi-Arabië staan in de top tien. In totaal werden er 17 miljoen ticketaanvragen ingediend, terwijl er zo’n 3 miljoen tickets beschikbaar zijn. Daarvan zijn 1 miljoen tickets voorbehouden voor de FIFA en zijn partners.

Na de WK-loting, die vrijdag in de hoofdstad Doha gehouden werd, is het nu de beurt aan de tweede fase, die loopt tot donderdag 28 april. Er worden vier verschillende types van tickets te koop aangeboden: voor één specifieke wedstrijd, voor alle wedstrijden van een land in de groepsfase, voor een wedstrijd in de tweede ronde en tickets voor vier wedstrijden in evenveel verschillende stadions. Voor het eerst bestaat de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor twee wedstrijden op dezelfde dag. De stadions liggen immers allemaal in een straal van 55 kilometer in en rond Doha.

Voor buitenlandse supporters liggen de prijzen voor de groepswedstrijden tussen 62 en 200 euro. Voor een ticket voor de finale moet tussen 550 en 1.460 euro betaald worden. Gemiddeld liggen de ticketprijzen 30 procent hoger dan bij het vorige WK in Rusland.

In groep F nemen de Rode Duivels het in Qatar achtereenvolgens op tegen Canada, Marokko en Kroatië. In de eventuele tweede ronde wacht mogelijk meteen een confrontatie met de voormalige wereldkampioenen Spanje en Duitsland.