Tongenaar krijgt 2.000 euro boete omdat hij schaap onverdoofd de keel oversnijdt: “Traditie in Albanië”

Een 49-jarige Tongenaar kreeg een boete van 2.000 euro omdat hij een schaap onverdoofd de keel oversneed. Volgens hem is dat in zijn geboorteland Albanië traditie bij de aankoop van een nieuwe woning.

Op 24 mei 2020 ontdekte de politie dat de man een schaap had geslacht aan zijn woning in Tongeren. “Hij nam een keukenmes en sneed de keel over zonder het dier te verdoven”, aldus de Tongerse aanklager. Het schaap hing dood aan het afdak in de tuin.

Volgens de man is het onverdoofd slachten van een schaap in zijn geboorteland Albanië deel van een ritueel wanneer er grote investeringen gedaan worden, zoals de aankoop van een woning. “Door het verspreiden van het bloed hopen zij op veel geluk”, benadrukte zijn advocaat tijdens de zitting. “Hij bedoelde er niets slechts mee, maar in onze samenleving hebben we er een heel ander idee over.”

Lam als huisdier

Verder hield de man ook drie lammetjes in zijn tuin. “Als huisdieren voor zijn kinderen”, aldus zijn raadsman. De diertjes hadden echter geen schuilhok en de oormerken werken op amateuristische wijze verwijderd waardoor de dieren ontstekingen kregen aan de wondes. “Hij gaf die feiten toe en stelde geen verstand te hebben van dieren”, zo stelt de rechter in zijn vonnis.

De man kreeg dinsdagochtend een geldboete van 2.000 euro opgelegd en hij mag drie jaar lang geen evenhoevige dieren meer houden.