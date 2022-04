Twintiger steekt afval in brand in Stokkemerbos in Dilsen-Stokkem: 1 maand cel

Een 29-jarige man uit Hasselt kreeg een maand cel omdat hij afval in brand stak in het Stokkemerbos in Dilsen-Stokkem. De brandweer moest het vuur blussen.

Op 15 mei 2020 moest de brandweer zich naar het Stokkemerbos in Dilsen-Stokkem reppen. Toen ze ter plaatse kwamen bleken er twee brandhaarden te zijn waarbij voornamelijk afval werd opgestookt.

Op het ogenblik dat de brandweermannen toekwamen, stoof er een Citroën Berlingo weg. De nummerplaat werd genoteerd. Uit onderzoek bleek dat het perceel waar het vuur gelokaliseerd werd eigendom te zijn van de twintiger. De Citroën had de man op het moment van de feiten gehuurd. De politie kon de twintiger uiteindelijk aantreffen in Wellen.

“Hij verklaarde dat hij het afval had opgestookt omdat hij het koud had”, zo staat in het vonnis te lezen. “Later verklaarde hij dat hij dit vertelde om er snel vanaf te zijn, maar dat niet hij maar iemand anders het afval had gestort en in brand had gestoken op zijn perceel. Dit komt geheel ongeloofwaardig over”, zo stelde de rechter.

1 maand

De man kreeg een celstraf van een maand en een geldboete van 2.000 euro. “Sluikverbranding is zeer afkeurenswaardig gedrag”, aldus de rechter. “Naast de overlast zoals geurhinder en rookontwikkeling, veroorzaakt sluikverbranden ook aanzienlijke milieu- en gezondheidsproblemen. Bovendien werd het afval verbrand in een dichtbebost gebied met ernstige risico’s voor de omgeving tot gevolg.” De man was bovendien niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd in totaal al 12 keer strafrechtelijk veroordeeld.