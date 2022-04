KWB Heusden-Zolder zamelt fietsen in voor De Bark

“In het opvangcentrum zijn er heel wat bewoners die graag een job willen uitoefenen en hun steentje willen bijdragen aan onze maatschappij, maar niet over een vervoersmiddel beschikken om op hun werk te geraken", vertelt Ward Ceyssens van KWB Heusden. “Corona heeft de aankoop van elektrische fietsen doen boomen, met als gevolg dat ook veel oude, nog bruikbare fietsen op stal geraakt zijn. De link was snel gelegd, want zo dachten wij eraan om deze fietsen in te zamelen en ze een tweede leven te geven door ze te schenken aan mensen die er echt nood aan hebben."Heb jij nog een oude dames- of herenfiets en wil je graag een goed doel steunen? Lever je fiets in of laat hem ophalen door een van onze kwb afdelingen in Heusden, Boekt, Bolderberg, Berkenbos, Eversel en Zolder. Of heb je zin om een handje toe te steken? Neem contact op via veronique.thys@kwb.be