Gert Verhulst: “Die scheiding is een mislukking die ik de rest van mijn leven met me meedraag”

“Zodra ik thuis was, maakte hij tijd voor mij en mijn broer Viktor”, vertelt Marie. “Hij kookte voor ons, we deden samen leuke dingen... En als hij moest werken, gingen we gewoon mee. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik mijn vader veel heb moeten missen.”

“Dat vond ik ook heel belangrijk”, beaamt Gert. “Als je kinderen op de wereld zet, moet je je verantwoordelijkheid opnemen en er echt zijn voor hen. Dat was niet altijd evident met mijn werk bij Studio 100, maar moeilijk gaat ook.”

Op internaat

“We zagen mekaar vroeger minder, omdat ik op internaat zat en maar één weekend bij papa was”, aldus Marie. “Kind van gescheiden ouders, he.”

“Een scheiding is allerminst leuk”, aldus Gert. “Het is een mislukking die ik voor de rest van mijn leven meedraag. Maar die breuk heeft er wel voor gezorgd dat ik mijn kinderen meer ben gaan zien.”

“En nu zien we mekaar minstens één keer in de week”, aldus Marie. “Dan gaan we op zondag brunchen bij papa en Ellen thuis. Of we gaan op restaurant.”