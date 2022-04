Tennistoernooi Wimbledon overlegt met regering over Russische tennissers: moet Medvedev thuisblijven?

De organisatie van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar, is in gesprek met de Britse regering over het al dan niet toelaten van Russische en Wit-Russische tennissers. De zaak is onder meer van belang voor Daniil Medvedev, de Russische nummer twee van de wereld bij de mannen. Er wordt gevreesd dat een overwinning van Medvedev het Russische regime van Vladimir Poetin een boost zou kunnen geven tijdens de invasie in Oekraïne.