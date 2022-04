Pro League legt Lierse boete van 10.000 euro op voor bommetjes en vuurpijlen tegen Waasland-Beveren

Het duel tussen Lierse en Waasland-Beveren werd tijdens de tweede helft zo’n twintig minuten onderbroken nadat supporters bommetjes en vuurpijlen op het veld hadden gegooid en er pyrotechnisch materiaal richting de bezoekende supporters was gelanceerd. Waasland-Beveren liet achteraf weten de match “onder voorbehoud” te hebben hervat en het wedstrijdverslag af te wachten.

“De reglementen van de Pro League bepalen dat een vergoeding van 10.000 euro wordt opgelegd bij tijdelijke stillegging van wedstrijden in 1B. De Pro League vordert daarom dit bedrag van Lierse”, klinkt het bij kersvers Pro League-CEO Lorin Parys.

Daarnaast worden ook de veiligheidsmaatregelen bij Lierse geëvalueerd. “We waren de voorbije dagen in nauw contact met beide clubs. We volgen de gezondheidstoestand van de Beverse fans op en evalueren met het management van Lierse K. de veiligheidsmaatregelen in en rond het stadion om op korte termijn striktere maatregelen toe te passen.”