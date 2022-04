In de Limburgse voetbalreeksen staan vanavond vier inhaalwedstrijden geprogrammeerd. Zo wordt in 2B Landen-DH Jeuk herspeeld. Deze wedstrijd werd op 31 oktober 2021 acht minuten vóór het einde bij een 2-1-stand stilgezet na een knieblessure van Jeuk-speler Kristof Goessens. In 3A kan leider Diepenbeek, mits winst in Zutendaal, haar voorsprong aandikken tot vijf punten.