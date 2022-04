Dina Tersago trekt naar Beringen voor tweede seizoen ‘Huis Gemaakt’

Goed nieuws voor de fans van Huis Gemaakt, want vanavond kan je op VTM kijken naar de start van het tweede seizoen van het programma. Net als vorig jaar trachten negen koppels een huis te renoveren. Dat gebeurt telkens op drie verschillende locaties, het winnende duo krijgt hun droomhuis cadeau. Al onderging de reeks enkele veranderingen. Deze keer gaat het om huizen in Antwerpen, Beringen en Boortmeerbeek. Daarnaast doet een derde jurylid haar intrede.

De huidige juryleden, interieurarchitect Gert Voorjans en ‘Aannemer van het Jaar’ Cerina Marchetta, krijgen versterking van Hadisa Suleyman uit Gent, die in 2016 haar eigen makelaarskantoor uit de grond stampte. “Gert let vooral op de creativiteit en de ideeën, de persoonlijkheid die ze in het huis steken. Cerina kijkt dan weer naar de technische aspecten en de details. En of dat alles ook goed uitgevoerd is. Hadisa let vooral op verkoopbaarheid enzovoort”, vertelt presentatrice Dina Tersago.

Een derde jurylid erbij halen, houdt wel degelijk voordelen in, legt Dina uit. “Vroeger als je met twee was, stond je soms lijnrecht tegenover elkaar. Met drie is er altijd wel iemand die de doorslag geeft.”

Hoogzwanger

Dat verbouwingen niet altijd over rozen gaan, weet de presentatrice als geen ander. Dina heeft zelf ook al de stress van een renovatie ervaren. “Ik was zwanger en ik had een heel dikke buik, maar ik bleef wel hard meewerken om die deadline te halen, zodat ik dan rustig kon gaan bevallen. Maar zelfs toen ik dan aan het bevallen was, zei Wim (Dina’s echtgenoot, red.) nog: ‘Op die schakelaar, welk licht moet ik dan daar laten?’ Toen heb ik de hele elektriciteit nog zitten uittekenen. En ondertussen zat ik daar te puffen.”