Europees Commissievoorziter Von der Leyen brengt deze week bezoek aan Kiev

Von der Leyen zal vergezeld worden door Josep Borrell, de Hoge Vertegenwoordiger voor het Europees buitenlands beleid. De twee zullen de Oekraïense president Volodomir Zelenski ontmoeten. Vorige week vrijdag bracht de voorzitster van het Europees Parlement Roberta Metsola al een bezoek aan Kiev, zij sprak er het Oekraïense parlement toe.

Wanneer von der Leyen en Borrell precies afreizen naar de Oekraïense hoofdstad is niet duidelijk. Het bezoek zal in de aanloop naar ‘Stand op for Ukraine’ plaatsvinden: die internationale donorconferentie vindt zaterdag plaats in de Poolse hoofdstad Warschau, en wordt georganiseerd door de Europese Commissie en de Canadese premier Justin Trudeau.