“Mijn angst staat de laatste tijd op honderd.” Kendall Jenner tipt hoe zij omgaat met haar extreme angstgevoelens

Afgelopen maandag was het 26-jarige model op haar sociale media heel open over de angstgevoelens waarmee ze kampt. Maar ze heeft een oplossing gevonden om meer zen te zijn en zichzelf te kalmeren.

“Fijne maandag allemaal”, schrijft ze. “Mijn angst (vooral sociale angst) staat de laatste tijd op 100. Ik ben op een punt gekomen waar ik me er niet slecht over voel. Ik hou van mijn ruimte en tijd voor mezelf.”

Naast een filmpje van haar prachtige achtertuin die een serene sfeer ademt, voegt ze eraan toe: “Ik ben manieren aan het vinden om mijn dag te starten met een rustigere, positievere mindset.” (lees hieronder verder hoe Kendall de dag start)

“Vandaag begon ik mijn dag met

- 10 keer diep in- en uitademen voordat ik mijn gsm pakte

- ging naar mijn tuin en nam mijn dagboek

- schreef alle dingen op waar ik vandaag/deze maand naar uitkijk

- was dankbaar voor al mijn zegeningen

- genoot van de zon

- dronk mijn thee en oefende meer diepe ademhaling

Ik ben optimistisch over de dag die gaat komen en dat zouden jullie ook moeten zijn! Hou van jullie!”, besluit ze haar bericht. “

“Soms denk ik dat ik doodga”

Kendall is altijd open geweest over haar angstgevoelens. Zo vertelde ze vorig jaar in een interview voor Vogue’s Mindset: “Ik herinner me dat ik heel jong was - ongeveer acht of tien - en dat ik kortademig was en naar mijn moeder ging en haar dat vertelde.”

Haar geestelijke gezondheid ging achteruit naarmate ze meer bekendheid kreeg. “Ik denk dat overwerkt zijn en in de situatie zitten waarin ik nu zit, het op een bepaalde manier uit de hand heeft laten lopen”, zegt ze hierover.

“Ik heb momenten gehad dat ik het gevoel had dat ik met spoed naar het ziekenhuis moest, omdat ik dan denk dat mijn hart het begeeft en ik niet kan ademen en ik iemand nodig heb om me te helpen. Soms denk ik dat ik doodga.”

Tijdens het interview ging de tv-persoonlijkheid ook in op kritiek van mensen die zich afvroegen waar ze zich zo druk over kon maken.

“Ik zal hier nooit zitten en zeggen dat ik geen geluk heb. Ik weet dat ik een zeer bevoorrecht leven leid. Ik ben een zeer gezegend meisje. Maar ik ben ook maar een mens.”