Leden van Ferm genieten samen van paasbrunch

Het heeft even niet mogen zijn, maar nu konden vele trouwe leden en sympathisanten van Ferm 't Ven en Aldeneik weer verzamelen voor de paasbrunch in zaal Grevenberg.

Iedereen vond wel iets naar zijn smaak en genoegen in het uitgebreide buffet en ook de verpozing bij middel van een mooie wandeling in de even mooie landelijke omgeving had ruime belangstelling. Afgesloten werd met een belegd broodje. Tot slot werden chocolade paashaasjes aan de man en of vrouw gebracht. De opbrengst gaat integraal naar de slachtoffers uit Oekraïne.