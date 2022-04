Grootste marktplaats op dark web ontmanteld

Hydra Market, vermoedelijk het grootste verkoopsplatform op het dark web wereldwijd, is ontmanteld en bitcoins ter waarde van 23 miljoen euro zijn in beslag genomen. Dat heeft het Duitse Bundeskriminalamt dinsdag bekendgemaakt. Volgens justitie is nog niet bekend wie de beheerders zijn.

De site was in het Russisch en bestond sinds 2015 op het dark web, een afgeschermd deel van internet dat alleen met speciale software te bereiken is. Het platform had meer dan 19.000 verkopers en ongeveer 17 miljoen klanten. Die handelden vooral in drugs, gestolen gegevens en vervalste documenten. Alleen al in 2020 zou er voor meer dan 1,2 miljard euro via het netwerk zijn verhandeld. Hydra domineert de markt omdat Oekraïne en Rusland de grootste gebruikers van cryptomunten ter wereld zijn, zegt een expert aan het Amerikaanse persagentschap Bloomberg.

Een banner met de aankondiging van de ontmanteling was dinsdag te zien op de site van Hydra, zeggen de autoriteiten.

In de afgelopen jaren zijn vaker zulke ondergrondse marktplaatsen opgerold, zoals Silk Road, AlphaBay en Hansa Market.