Spaargedrag van gezinnen bijna weer op “normaal” niveau

Gezinnen in de eurozone hebben in het laatste kwartaal van 2021 gemiddeld 13,3 procent van hun inkomen gespaard. Daarmee is de spaarquote bijna weer gedaald tot het niveau van voor corona, zo blijkt dinsdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Net voor de coronapandemie uitbrak, stond de spaarquote onder de 13 procent. In het begin van de coronacrisis ging de vinger op de knip. Gezinnen gaven weinig uit, ook door de lockdowns, en spaarden massaal. In het tweede kwartaal van 2020 piekte de spaarquote op ruim 25 procent van het inkomen.

Intussen zit het spaargedrag weer op een min of meer normaal niveau. Gezinnen consumeren weer meer en ze durven ook weer meer investeren in de renovatie van hun woning of de aankoop van een nieuwe woonst. Die investeringen stegen in het slotkwartaal van 2021 tot 9,9 procent. Dat is het hoogste niveau sinds het eerste kwartaal van 2009, zegt Eurostat.