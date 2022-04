Gas, olie en diamanten: gevoelige punten komen weer op tafel voor Europese sancties

Na de slachtpartij in Boetsja, bespreekt Europa – op vraag van verschillende lidstaten – woensdag “met spoed” nieuwe sancties tegen Rusland. Alle 27 EU-landen moeten dan instemmen met de sancties, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want enkele onderwerpen zoals de gasboycot, de diamanten en de olie liggen wat gevoeliger. Maar waarom? En welke sancties zijn er nu al tegen Rusland?