Basketball Belgium stuurt materiaal voor operatiezaal naar Oekraïne

Basketball Belgium veroordeelt het geweld in Oekraïne. De Belgische basketbalfederatie gaf dinsdag aan te hebben geholpen aan de uitbouw van een operatiezaal in Oekraïne. Het schenkt, met steun van de regionale organisaties AWBB en Basketbal Vlaanderen, ook 10.000 euro aan de hulporganisaties.

“We hebben meegeholpen aan de uitbouw van een operatiezaal die ondertussen in Lviv in Oekraïne is aangekomen,” legde voorzitter Jan Van Lantschoot van Basketball Belgium uit.

“We hebben dit niet gedaan via 12-12, maar via een project van een dokter die materiaal heeft aangekocht om een operatiekwartier ter plaatse te kunnen opzetten. Het materiaal vertrekt dus van hier,” aldus Stefan Garaleas, de secretaris-generaal van Basketball Belgium.

“We wilden niet bij de pakken blijven zitten”, ging Van Lantschoot verder. “Ik nam contact op met chirurg Bernard Cambier van het Sint-Blasius ziekenhuis in Dendermonde. De bedoeling was om een operatiezaal mee te kunnen financieren. De echtgenote van Bernard is CEO bij Cerepharma in Ath en ook zij gaven een belangrijke push richting dit project.”

“We vonden met Redbouw ook een transportfirma die voor het vervoer zorgde naar Oekraïne. We zijn dan ook bijzonder blij dat we met de ganse Belgische basketbalfamilie een klein beetje de zwaar geteisterde bevolking van Oekraïne kunnen ondersteunen en helpen,” besloot hij.