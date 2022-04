Door de bouw van de nieuwe sporthal in Opglabbeek verplaatst Proximus de huidige 36 meter hoge gsm-mast.

Die GSM-mast krijgt 47 meter verder in de recrea-zone een plaats, samen met de kleedkamerunits voor Kabouters Opglabbeek. Proximus neemt de kosten op zich, in ruil daalt de huurprijs van de grond van 499 euro naar 334 euro per maand. RDr