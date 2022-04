Okra Overpelt Centrum & Fabriek op bedrijfsbezoek in Hamont

De ene groep van 25 personen bezocht in de voormiddag de firma Mondomed, de andere 25 leden gingen op bezoek bij de Firma Hegge. In de namiddag werden de rollen omgekeerd. Mondomed is een bedrijf dat actief is in de medische wereld en vooral bij het vervaardigen van spalken bij breuken, tampons te gebruiken bij operaties en nog allerlei toepassingen met materialen die gemaakt worden van een afgeleide van aardolie. Er werken bij dit bedrijf een 18-tal personen. De firma Hegge is een staalbedrijf dat al sinds 1893 actief in de metaalsector en zich van een 'klein bedrijf' heeft uitgebreid naar een bedrijf met verschillende holdings en bedrijvigheden met een 160-tal werknemers.

"In de ochtend werden wij op beide plaatsen ontvangen met koffie en een voorstelling van de bedrijvigheid in de onderneming", klinkt het bij de Okra-leden. "Nadien werd er een rondleiding geven in de werkplaatsen zelf, begeleid door een deskundige. Bij de Firma Hegge hadden ze zelfs drie personen aangesteld en werd de groep van 25 nog in kleine groepjes verdeeld om zo de uitleg beter te kunnen verstaan. Van al dat 'zien werken' kregen we honger. We genoten van een lekkere driegangenmaaltijd in het in Hamont gelegen restaurant Time Out. Na de middag werd er dus van bedrijf verwisseld door de groepen. Omdat wij recht van tafel kwamen, werd nu de koffie op het einde van het bezoek aangeboden. Met een attentie van elk bedrijf werd de terugweg naar Overpelt aangevat."