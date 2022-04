De elite liquideren en het westen permanent bezetten: Kremlin lanceert plan tegen “nazi’s” in Oekraïne

“De auteur is een nobody, maar hij schrijft wat het Kremlin hem dicteert. Dat is Poetins stem.”

Op de dag dat het Kremlin beweert dat de gruwel in Boetsja in scène is gezet, publiceert het grootste Russische staatspersbureau het plan om tribunalen op te richten waarvoor de Oekraïense “nazi’s” berecht moeten worden voor hun “oorlogsmisdaden”. Verder moet de elite – de “bandieten” – worden geliquideerd, en de bevolking – “passieve nazi’s, collaborateurs” – heropgevoed. “Dit is Poetins stem.”