Dieren veroveren Tongeren bij Global Art

April is dierenmaand bij Global Art, al meer dan tien jaar een vaste waarde in Tongeren. Zo'n 15 kunstenaars brengen hun kijk op mens en dier in deze internationale kunstexpo in Tongeren.

De slakken van Roland Menten voelen zich in hun element, soms verscholen achter een klaproos, maar vaak duidelijk aanwezig in de Animals-expo. Filiberto Montesinos, met roots in Mexico, weet dieren kleurrijk en toch met een zacht kleurenpalet weer te geven op doek en hout in olieverf, gecombineerd met zand. Een neushoorn gehuld in roze kleuren, pastel is alom aanwezig in het werk van Filiberto. Belinda Salden zorgt voor de komische noot in deze expositie met een zwaan die met een glaasje bubbels geniet van een badje of een stijlvolle vos op wandeling in de stad.

Andrée Hiar brengt in pastel haar insecten dichter bij de bezoeker, daar waar haar man Freddy Van Daele met zijn fotografie een ijsvogel, zwanen en meer fauna voor zijn lens vereeuwigt. Paarden en vogels zijn dan weer inspiratiebron voor de schilderijen in zachte kleuren van Nicole Spiraers. Fijnschilder Lucien Thunus exposeert zijn vossen, gedetailleerd en met veel karakter. Een streling voor het oog zijn de humoristische en unieke karikadieren van Ria Kaes. Mens en dier met karakter mooi in harmonie gebracht door Ria.

Vissen

Marie-Henriette Dessers verrast met haar werken in olieverf op doek. Gorilla's die een onderonsje houden, een olifant in aantocht, tot in het fijnste detail sterk op doek gezet door Marie-Henriette. Ook vissen mogen niet ontbreken op deze dierententoonstelling. Ann Meert laat haar kleurrijke collectie vissen in keramiek, alsook haar schilderijen van jonge meisjes met hier en daar een beestje in de bijrol zien. Het werk van Ann getuigt van tederheid en liefde voor de natuur.

In permanentie zijn er daarnaast ook nog de glaskunstwerken van Glassart Petrico, de keramieken sculpturen van Guido Christiaens, de werken in brons van Jean Groenendijk, de mini-formaat encaustic artwerkjes van Johan Briers en de schilderijen van Marijke en Theo Cloes.

Iedere woensdagnamiddag, donderdagvoormiddag en zaterdagnamiddag geopend in april. Meer info: ww.globalart.be, globalart@telenet.be of via Facebook en Instagram: Globalartvzw