Zuid-Afrika schort coronanoodplan op nu cijfers fors dalen

Na 750 dagen heeft Zuid-Afrika zijn nationale coronanoodplan eindelijk opgeschort. In een televisietoespraak benadrukte president Cyril Ramaphosa maandagavond dat het aantal besmettingen drastisch is gedaald.

Het coronahulpfonds blijft voorlopig wel bestaan, net als bepaalde voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van een mondmasker in gesloten ruimtes. Toch zullen ook deze maatregelen na een overgangsperiode van een maand geleidelijk worden afgeschaft.

Tot hiertoe is in Zuid-Afrika 44 procent van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd. Volgens de meest recente cijfers tekent het land momenteel dagelijks nog zo’n 685 nieuwe besmettingen en twee COVID-19-overlijdens op.

Zuid-Afrika is in termen van aantallen het Afrikaanse land dat het zwaarst getroffen werd door de coronapandemie. Het voerde op 15 maart 2020 een vijf fasen tellend alarmplan in wegens de stijgende infectieaantallen. De beperkingen - waaronder in het begin een strikte lockdown - hadden een verwoestend effect op de op een na grootste economie van Afrika, die ook te kampen heeft met chronische stroomtekorten.