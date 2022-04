Een tuin vol gratis bloemen en planten van eigen kweek: geduld is de schoonste deugd

In een notendop

- Zelfkweek is gratis, maar kost tijd

- Bij zaaien nooit zeker van eigenschappen

- Spontane afleggers zijn vaak kant-en-klaar planten

Op zoek naar zaden…

Veel planten beginnen als zaadje of pit in de grond. Verzamel dus zaden van planten die je graag in jouw tuin wilt hebben. Eenjarigen, kruiden, vaste planten en groenten op kop. Voor de meeste is net nu een ideaal zaaimoment. Nadeel is dat er nu amper zaden in natuur en tuinen te vinden zijn. Vergeet dus niet om de komende zomer of najaar op ‘verzameltocht’ te gaan. Mogelijk zelfs meer dan eens. Niet alle zaden rijpen op hetzelfde moment. Gelukkig is er een alternatief: zaden vragen aan andere tuinliefhebbers of lenen in een zadenbib.

Voor het beste fruit

Ook fruit kan je zaaien. Probeer het gerust met pitten van pruim, kers of perzik, maar ook appel, peer en zelfs okkernoot of hazelnoot. Je komt daarbij echter nooit uit bij een plant met dezelfde fruit- en smaakeigenschappen. Je kweekt namelijk wildvormen. De fruitbomen die je koopt, zijn veredeld. De echte fruitsoort is door enten of oculeren gekoppeld aan een onderstam en net die combinatie gaat voor absoluut succes. Tuinverenigingen geven echter vaak demonstraties die je wegwijs maken in deze techniek.

Eén wordt veel

Voor vaste planten en siergrassen is er een vele betere en snellere techniek om te vermeerderen en zelfs de eigenschappen van de moederplant te laten voortleven in haar ‘kindjes’. Je spit de moederplant van jouw keuze uit en splitst ze, scheuren in het vakjargon, in meerdere delen en dus aparte nieuwe planten. Scheuren hoef je trouwens niet steeds met je blote handen te doen. Prik rug aan rug twee tuinvorken tussen de wortels en trek zo de kluit open. Voor zomerbloeiers en bladverliezende siergrassen is het nog net een goede periode. Ze laten namelijk net hun nieuwe scheuten zien zodat je goed ziet hoe je te werk moet gaan. Lentebloeiers als longkruid en schoenlappersplant laat je rustig doorgroeien. Splits hen direct na de bloei.

Forceren tot zelfstandigheid

Afleggen of marcotteren is een tussenoplossing tussen scheuren en stekken. Je prikkelt de moederplant tot het groeien van een tak met eigen wortels, die je later afsplitst en een eigen leven laat leiden. Kies een soepele tak uit en buig die naar de grond; Beschadig de bast lichtjes daar waar ze de grond raakt, spit een tiental centimeters in en buig de kop terug naar boven. Zet vast met een stokje. Jouw nieuwe plant zal er een tot twee jaar over doen om voldoende wortels te hebben om losgeknipt te worden en te verhuizen. Gelukkig gaat de natuur vaak zelf voor deze techniek en laat ze onmiddellijk jonge planten uitgraven. Vooral kleinfruit als rode en zwarte bes zijn er meesters in, maar het gebeurt ook bij kornoelje en andere sierheesters.

Takjes worden planten

Stekken hielden we tot het laatst. Het lijkt namelijk kinderspel om een takje van een struik of boom te knippen, in de grond te stoppen het snel tot een nieuwe plant te laten groeien. Het vraagt echter kennis van planten. Niet alle planten laten zich op hetzelfde moment stekken en ook hun stekken worden anders gesneden. Nog net op het randje (eigenlijk heb je de volledige winterperiode) kan je liguster, vlinderstruik, boerenjasmijn en weigelia vermeerderen als winterstek; Je snijdt nog kale zijtakken in ‘stekken’ van ongeveer 20 cm lang, bovenaan net boven een oog en onderaan net onder. Steek ze schuin in de grond en laat groeien. Planten als Chinees klokje, hortensia en lavendel maar ook heide, stek je in de zomer met stekjes van 10 cm. Stekken laten voorwortelen in water kan en is mooi om de wortelontwikkeling te volgen. Waterwortels zijn echter anders van bouw dan grondwortels. Vandaar dat het niet steeds lukt om zulke stekjes over te planten in grond.

Tips:

- Do: Begin met het zaaien, afleggen en stekken minstens een jaar voor je jouw tuin wilt beplanten. Planten hebben tijd nodig om wortels te vormen en volume te groeien.

- Don’t: Verwacht bij zaaien geen identieke plant als de moederplant. Je weet namelijk nooit welke vaderplant via wind of bijtjes zijn stuifmeel op de stamper van de moederplant dropte.