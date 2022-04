Mama Anja blikt terug op beginjaren van wielerkampioene Lotte Kopecky: “We hadden nooit gedacht dat ze het zou volhouden”

Lotte Kopecky woont sinds enkele jaren in het Oost-Vlaamse Assenede, maar de wielerkampioene met Tsjechische roots – haar overgrootvader vond de liefde in Schelle – is ‘van Antwerpse makelij’. Naar aanleiding van haar zege in Vlaanderens Mooiste keren we met mama Anja en de voorzitter van haar eerste club in Kontich, Steeds Vooraan, terug naar haar roots en beginjaren.