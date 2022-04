Zelenski spreekt VN-Veiligheidsraad toe: “Al zeker 330 doden in Boetsja”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski spreekt dinsdag de VN-Veiligheidsraad toe. Dat heeft hij maandag gemeld in zijn dagelijkse videoboodschap. Zelenski ging ook in op het bloedbad in Boetsja. “Ik benadruk dat we het meest complete, transparante onderzoek willen, waarvan de resultaten door de hele internationale gemeenschap gekend zullen worden”, klinkt het.