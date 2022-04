Sasha Zdanovych (4) is vier en is niet meer gezien sinds hij begin maart met zijn grootmoeder per bootje vluchtte uit oorlogsgebied ten noorden van Kiev. Zijn grootmoeder is intussen dood, zijn mama is al een maand zonder nieuws. Heel Europa is naar de jongen op zoek. “Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn er al tweeduizend vermiste kinderen”, zegt Heidi De Pauw van Child Focus.