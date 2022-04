Tweevoudig olympisch schaatskampioene Nana Takagi kondigt afscheid aan

Takagi won op de Winterspelen van vier jaar geleden in het Zuid-Koreaanse PyeongChang twee keer goud, op de massastart en de ploegenachtervolging. Dat was toen aan de zijde van haar zus Miho en Ayana Sato.

In februari op de Spelen van Peking liep het echter grondig fout. Takagi ging in de finale van de ploegenachtervolging in de laatste bocht onderuit, terwijl Japan op weg was naar het goud. Enkele dagen later viel ze ook in dezelfde bocht tijdens de halve finales van de massastart. Haar zus Miho daarentegen verliet Peking met liefst vier medailles, waaronder goud op de 1.000m.

“Mijn zus heeft me geholpen om zo ver te kunnen komen”, vertelde ze tijdens een persmoment in de Japanse hoofdstad Tokio. “Ik kon nog steeds het ijs op als Nana Takagi en niet als de oudere zus van Miho”, legde ze uit. “Dit is dan ook een mooi moment om te stoppen.”

Nana Takagi meet slechts 1m55 en vierde haar olympisch debuut op de Spelen van 2014 in Sotsji. In PyeongChang werd ze de eerste Japanse ooit die twee keer goud kon winnen op dezelfde editie van de Olympische Spelen. Daarnaast staan er op haar erelijst ook nog drie wereldtitels met de achtervolgingsploeg.