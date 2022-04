Durft transmigrant die 250.000 euro won zijn prijs niet te innen? “Hij moet dat geld krijgen”

De Nationale Loterij wacht al een week op een bericht van een Afrikaanse transmigrant die 250.000 euro won met een kraslot. Vorige week kocht de man, die naar Engeland wou doorreizen, het winnende lotje voor vijf euro in de Spar van Zeebrugge. Om het geld te innen moet de man zonder papieren contact opnemen met de staatsloterij, maar elk spoor van hem lijkt verdwenen. “Verblijfspapieren of niet, de Nationale Loterij is verplicht hem uit te betalen.”