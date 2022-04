Geen plassen meer op Kelottesberg door aanleg van watergreppels

De waterproblematiek van dit gedeelte van de Bovelingenstraat is niet nieuw. “Dat was al een probleem sinds de nieuwe aanleg van het nieuwe wegdek in 2014”, zegt burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). “Ik heb dit destijds uitvoerig aangekaart, maar de plannen konden niet meer gewijzigd worden. Men had de afwatering van deze weg meteen moeten aanpakken, want bij regenweer lagen er steeds flinke plassen en dat veroorzaakte regelmatig gevaarlijke situaties. Maar de aanhouder wint. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters bundelde deze weg in een mia-project, waardoor Kelottesberg in de toekomst een stuk veiliger zal worden.”

Omleiding

Tot midden april plant het Agentschap Wegen en Verkeer wegenwerken met de aanleg van een watergreppel links en rechts van de Bovelingenstraat, vanaf de Eskensstraat tot voor het kruispunt met de Batsheersstraat. Tijdens de hele duur van de werken is de weg onderbroken voor alle gemotoriseerd verkeer vanaf de zijstraat Eskensstraat tot voor het kruispunt met de Batsheersstraat. Er is een omleiding voorzien via de omliggende gemeentewegen in Opheers. Fietsers kunnen het fietspad blijven gebruiken, dat wordt niet afgesloten. (frmi)