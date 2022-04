Dat er nog een enorm taboe op zelfverwonding – of automutilatie – zit , beseft Lotte Vanwezemael (29). De seksuologe staat centraal in vier nieuwe afleveringen van de VRT NU-reeks Generation M: the story of my life. Daarin vertelt ze bij presentatrice Dorianne Aussems hoe pesterijen in het middelbaar haar ertoe gebracht hebben om zichzelf te verwonden.