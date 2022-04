Ze mocht niet eens naar de pre-party, want wegens haar 19 jaar oud nog te jong om binnen te mogen. En haar eerste lied bracht ze pas vorig jaar uit omdat ze een liefdesbreuk wilde verwerken. Maar met drie awards was Olivia Rodrigo zondagavond wel de grote winnares van de Grammy’s, de belangrijkste muziekprijzen van het jaar. “Dit is mijn grootste droom die uitkomt.”