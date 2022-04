Robin Bielen heeft een weekje langer moeten wachten op haar zege. In Alken moest de 21-jarige Bilzerse nog nipt de duimen leggen voor Niels Wilms, maar op de jumping van de Kempische Regionale in Kuringen behaalde ze twee zeges. In de proef 95 won ze met Amezing en in de eerste van vijf manches voor het kampioenschap in Serie B (105) zegevierde zij met Baylee.