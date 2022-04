Limburgs trio oog in oog met tal van toppers in Circuit de la Sarthe

Vandaag start in Mamers de vierdaagse rittenkoers Circuit de la Sarthe. De eerste etappe is heuvelachtig met meer dan 2.500 meter hoogteverschil. In de drie dagen daarna strijden de sprinters en aanvallers om de winst. Quick-Step Alpha Vinyl vaardigt onder meer Mark Cavendish en Yves Lampaert af. Zij krijgen tot en met vrijdag te maken met heerschappen als Benoît Cosnefroy, Mads Pedersen, Peter Sagan, Filippo Ganna en Hugo Hofstetter. Van Limburgse zijde tekenen Kamiel Bonneu, Milan Fretin (beide Sport Vlaanderen-Baloise) en Milan Menten (Bingoal-Pauwels Sauces WB) present. (roro)