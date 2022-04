Opvallende vaststelling, the day after Vlaanderens Mooiste. Laureaat Mathieu van der Poel had slechts acht koersdagen nodig om zijn tweede Ronde te winnen. Dylan Teuns idem om zesde te eindigen na zijn rentrée. Top zijn op zo korte tijd: hoe doe je dat? Huisanalist Jelle Vanendert kent de kneepjes.