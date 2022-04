Amber Tysiak (22), de centrale verdediger van de Red Flames uit Helchteren, moet verstek geven voor de twee kwalificatiewedstrijden tegen Albanië (7/04) en Kosovo (12/04) voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. De speelster van OH Leuven kampt met een scheurtje in de adductoren van het rechterbeen.