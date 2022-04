Hind Ben Abdelkader naar halve finale play-offs, Kyara Linskens en Hanne Mestdagh uitgeschakeld

In de Russische PBL en de Duitse DBBL zijn de play-offs reeds aangevat. Hind Ben Abdelkader kwalificeerde zich met Nika voor de halve finale. Nog in Rusland is Kyara Linskens met Orenburg uitgeschakeld. Ook Hanne Mestdagh kon zich in de Duitse DBBL en met Royal Saarlouis ook niet plaatsen voor de halve finale.

De derde en beslissende wedstrijd in de Russische kwartfinale (PBL) bracht voor een sterk spelende Hind Ben Abdelkader (16 punten, 4 rebounds, 7 assists) met Nika een 80-72 overwinning versus Krasnoyarsk. In de kwartfinale wacht kampioen Ekaterinburg. Nog in de Russische PBL werd de met een double-double uitpakkende Kyara Linskens (20 punten, 14 rebounds, 4 assists) met Nadezhda Orenburg en na een 60-55 nederlaag tegen Dynamo Kursk uitgeschakeld. Ook voor Hanne Mestdagh vormde de kwartfinale van de Duitse play-offs (DBBL) het eindstation. Ze verloor de tweede wedstrijd met Royal Saarlouis met 75-81 van Rheinland Lions.In de Spaanse Lega Femenina blijft Antonia Delaere ook met sterke prestaties uitpakken en stuwde Zaragoza met 18 punten, 3 rebounds en 6 assists naar een 69-79 zege tegen Araski. Met 15 op 27 staat Zaragoza op de vijfde plaats.Julie Vanloo (16 punten, 1 rebound, 6 assissts) verloor in de Italiaanse Serie A1 met 62-59 en met Moncalieri met 62-59 van Broni. In de Franse LFB won Julie Allemand (10 punten, 4 rebounds, 9 assists) met ASVEL met 80-40 van Charnay. ASVEL Lyon prijkt met 13 op 19 op de tweede stek.