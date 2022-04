Willy Claes: 'Poetin moet terechtstaan als oorlogsmisdadiger'

Poetin is een oorlogsmisdadiger. Hij moet boeten en veroordeeld worden door het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zegt voormalig NAVO-secretaris-generaal Willy Claes. Ook hij is, net als vele wereldleiders, geschokt door de beelden van de lijken in de stad Boetsja. Het terugtrekkende Russische leger heeft er honderden onschuldige burgers vermoord. Rusland beweert dat de genocide door het Westen in scene is gezet. Volgens Claes is dat een leugen en zijn de bewijzen overduidelijk. Hij pleit voor nieuwe, hardere sancties. Militair ingrijpen is niet aan de orde. Dan grijpt Poetin naar de rode knop en zitten we met een kernoorlog, aldus Claes.