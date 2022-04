Werkneemster van Lidl ontslagen omdat ze koekje dat over tijd was had opgegeten

Een werkneemster van winkelketen Lidl is ontslagen “wegens ernstig wangedrag”. De vrouw voelde zich slapjes en had daarom een koekje gegeten dat in het magazijn stond bij de producten waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken was.

De Lidl-supermarkt in Jambes, een deelgemeente van de stad Namen, heeft maandag in de loop van de namiddag de deuren kunnen openen voor klanten. De winkel was ‘s ochtends geblokkeerd, uit protest tegen het ontslag van een werknemer. Er werd een akkoord bereikt.

De werkneemsters was midden maart wegens een ernstige fout ontslagen omdat ze in de voorraadruimte een koekje zou hebben gegeten waarvan de uiterste verkoopdatum was overschreden, nadat ze zich onwel had gevoeld. Volgens de socialistische vakbond weigerde het bedrijf “zijn standpunt te herzien”, ondanks een medisch attest.

Nu werd er een akkoord bereikt, waarvan de details niet bekendgemaakt worden.