“Verdachte” contactonderzoeker in Herk-de-Stad blijkt geen oplichter: “Nog steeds veldagenten op pad”

De man die zondag werd weggestuurd door een koppel uit Herk-de-Stad omdat ze niet geloofden dat hij van contact tracing was, blijkt wel degelijk een contactonderzoeker. “Veldagenten komen nog steeds aan huis, al is dat eerder om te informeren dan om te controleren.”

Zondagmiddag kreeg het Herks koppel, waarvan de vrouw positief heeft getest op corona, bezoek van een man die zei dat hij een contactonderzoeker was. Hoewel hij een badge droeg en een laptop bij had, vertrouwden de bewoners hem niet en vermoedden ze dat hij een oplichter was. “De man wilde koste wat kost binnenkomen, terwijl hij ook aan de deur zijn vragen kon stellen. Ik weigerde hem binnen te laten”, zei de Herkenaar. Hij belde achteraf naar contact tracing, waar ze hem meedeelden dat ze niemand hadden gestuurd.

LEES OOK. Herks koppel krijgt verdachte contactonderzoeker over de vloer: “Hij wilde absoluut binnenkomen”

Maar dat bleek maandag toch het geval. De politie LRH bevestigt dat het wel degelijk om een officieel huisbezoek van contact tracing ging en niet om oplichters. Ondanks de code geel kun je dus nog steeds een contactonderzoeker aan de deur krijgen. “Elke dag zijn er nog veldagenten op pad om bij mensen thuis langs te gaan, al is dat nu natuurlijk minder dan vroeger”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Als contact tracing de persoon die in quarantaine zit niet telefonisch kan bereiken, als er taalproblemen zijn of als de persoon assistentie nodig heeft, kan iemand fysiek langskomen.”

Informeren

“Dat huisbezoek is eerder bedoeld om te informeren dan om te controleren, want veldagenten kunnen geen boetes uitschrijven als je de quarantaine niet respecteert. Al is de isolatie natuurlijk wel nog steeds verplicht voor wie positief heeft getest. De contactonderzoeker herinnert de besmette persoon eraan dat die zeven dagen in quarantaine moet en legt uit wat de regels dan precies zijn. Hoogrisicocontacten moeten niet meer verplicht in quarantaine, maar wordt wel aangeraden om een mondmasker te dragen.” siol