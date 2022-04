Remco Evenepoel tankt vertrouwen met tweede plaats in openingstijdrit: “Laat ons hopen dat ik deze keer geen mindere dag ken”

Geklopt met vijf seconden door een ijzersterke Primoz Roglic in de openingstijdrit van de Ronde van het Baskenland. Net als in de Tirreno-Adriatico moet Remco Evenepoel (22) vrede nemen met een tweede plaats in de tijdrit. “Maar ik kon niet beter doen. Nu ik daar sta in het klassement ga ik er sowieso voor gaan”, aldus Evenepoel na de finish.

LEES OOK. IJzersterke Primoz Roglic klopt Remco Evenepoel in openingstijdrit Ronde van het Baskenland

Op een technisch parcours deed Evenepoel het meer dan voortreffelijk in het Baskenland. “Ik denk dat ik niet meer kon doen”, vertelt Evenepoel na de finish. “De tijdrit was heel kort en gevaarlijk, je moest al risico’s nemen en ballen hebben om een goed resultaat neer te zetten. Ik heb zo snel als ik kon gereden en het was al een paar keer nipt in de bochten. Of ik getoond heb dat ik het kan op zo’n technisch parcours? Binnen de ploeg weet iedereen dat ik de bochten goed kan aansnijden, zeker op een tijdritfiets. Ik weet van mezelf dat ik dat kan, en als ik me goed voel kan ik nog iets meer.”

Evenepoel was heel sterk, Roglic was uitzonderlijk sterk. De Sloveen verloor na acht keer nog nooit een tijdrit op Spaanse bodem. “Het was leuk geweest als ik de eerste was die hem klopte, maar ik ga blijven werken. Hopelijk kan ik deze week nog winnen, maar met Roglic zal het nooit makkelijk worden. De eerste vijf kilometer reden we ongeveer even snel. Hij heeft vooral tijd teruggepakt op het laatste kasseiklimmetje. Daar heb ik de tijdrit verloren. Het is niet frustrerend maar wel een beetje jammer dat ik opnieuw tweede werd, al denk ik dat mijn vorm nu beter is dan in de Tirreno-Adriatico. Het zijn toch twee World-Tour overwinningen die ik net aan mijn neus zie voorbijgaan. En ook twee mooie leiderstruien.”

© Guy Van Den Langenbergh

“Mag niet teleurgesteld zijn”

“Ik ben zowel blij als ontgoocheld”, vervolgt Evenepoel. “Ik denk niet dat ik teleurgesteld mag zijn in mezelf, zeker als ik de power en de snelheid die ik hier over tien minuten haal bekijk. Mijn waarden kwamen overeen met hetgeen ik vorige week heb kunnen doen op training. Dat wil zeggen dat het goed zit met de vorm.”

Kan Evenepoel die tweede plaats in het klassement behouden? “Ik ga het verder dag per dag bekijken. Morgen (dinsdag, red.) kan ik alweer een slechte dag hebben en veel tijd verliezen. Maar nu ik daar sta in het klassement ga ik er sowieso voor gaan. De voorsprong is natuurlijk wel klein en het parcours is zo lastig dat de verschillen waarschijnlijk redelijk groot zullen worden. Laat ons hopen dat ik deze keer geen mindere dag ken. Zaterdag zullen we dan wel zien waar ik uitkom.”