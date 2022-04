Onze TV-tips: Anti-dwerggroei, stalking en piraten

Stacey Dooley: stalkers

Canvas, Di, 20.35u

Tweedelige documentaire met de Britse journaliste Stacey Dooley. In de eerste aflevering onderzoekt ze het fenomeen stalking van de ex-partner, de meest voorkomende vorm van stalkgedrag. Ze gaat mee op pad met een vrouw die voor de rechtbank te horen krijgt of de wet haar ex-partner schuldig acht of niet. In het tweede deel gaat het over stalking door vreemden, en hoe kun je stalking tegengaan? Een interessante documentaire over een wereldwijd probleem. (Tove )

Ellie Simmonds: a world without dwarfism?

BBC1, Di, 22u

Ellie Simmonds is een vijfvoudig gouden paralympics-kampioene die zich buigt over een controversieel nieuw medicijn. Het is een pil die ervoor zou zorgen dat mensen met dezelfde vorm van dwerggroei die Ellie heeft, toch blijven doorgroeien tot haast een normale lengte. Het lijkt een wondermiddel, maar er stellen zich ook enkele ethische vragen. Ellie gaat op bezoek bij enkele lotgenoten en vraagt zich af of ze het medicijn zou nemen. (Tove )

Pirates of the carribean: at worlds end

VTM3, Di, 20.35u

Het laatste deel van de oorspronkelijke trilogie en dit is ook meteen het meest donkere verhaal van de drie. Met uiteraard Johnny Depp als hoofdrolspeler Jack Sparrow in deze film voor het hele gezin. Maar ook met een leuke cameo van Keith Richards als zijn vader. Er zitten in deze film zoveel geavanceerde computereffecten dat de kostprijs opliep tot 300 miljoen dollar. Daarmee was het tot 2011 de duurste film aller tijden. (Tove )