Verschillende chocoladeproducten uit de handel genomen vlak voor Pasen: risico op Salmonella

Het federaal voedselagentschap (FAVV) roept op vijf producten van het merk Ferrero niet meer te consumeren. Het gaat onder meer over Kinder Surpise en Kinder Mini Eggs. Deze chocoladeproducten zijn erg populair nu Pasen in aantocht is, klinkt het, maar ze worden gelinkt aan een Salmonella-uitbraak.

Het gaat om de volgende producten die geproduceerd werden bij Ferrero te Aarlen: Kinder Surprise 20g en 3x20g met een vervaldatum tussen 11/07/22 en 7/10/22, -Kinder Surprise Maxi met een vervaldatum tussen 10/08/22 en 10/09/22, Schoko-Bons met een vervaldatum tussen 10/08/22 en 10/09/22 en Kinder Mini Eggs met een vervaldatum tussen 10/08/22 en 10/09/22. Consumenten die deze producten in hun bezit hebben, worden met aandrang gevraagd om de producten niet te consumeren.

Deze producten zijn populair bij jonge kinderen. Met Pasen in aantocht, verzoekt het FAVV dat ouders en opvoeders controleren of ze deze producten in hun bezit hebben en, zo ja, ervoor zorgen dat ze niet worden geconsumeerd.

Sinds het FAVV op de hoogte werd gebracht van dit dossier, voert het Agentschap bijkomende en gerichte controles uit bij bedrijf Ferrero in België. Na een reeks Salmonella-uitbraken in verschillende Europese lidstaten, werd een onderzoek uitgevoerd met als doel een gemeenschappelijke bron te identificeren. Het onderzoek wees naar Ferrero ‘Kinder Surprise’ Chocolade eieren als verdacht levensmiddel.

In België zijn er op dit moment nog geen bevestigde gevallen gelinkt aan deze uitbraak. Er wordt in samenwerking met de gezondheidsdiensten van de Gemeenschappen en het Nationaal Referentielaboratorium Sciensano een onderzoek gevoerd naar een aantal verdachte gevallen.

Salmonellose is een vaak voorkomende infectie die in de meeste gevallen zonder behandeling geneest. In sommige gevallen kan Salmonellose meer ernstige vormen aannemen. Bij ernstige symptomen moet een arts worden geraadpleegd die een behandeling kan opstarten. De mogelijke symptomen van besmetting door Salmonellose zijn koorts, buikkrampen en diarree en dit binnen de 6 tot 72 uur na consumptie van het besmette voedsel. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen een groter risico op het ontwikkelen van symptomen, zegt Helene Bonte van het FAVV.