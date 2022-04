Einde van een lange soap: FC Nantes ontbindt het contract van Anthony Limbombe

FC Nantes heeft maandag het contract van Anthony Limbombe in onderling overleg ontbonden. Dat maakte de club bekend op haar website. Onze landgenoot had nog een overeenkomst tot juni 2023 bij de Franse eersteklasser, maar beide partijen konden al geruime tijd niet meer door één deur.

Limbombe trainde sinds afgelopen zomer mee met het tweede elftal van de Kanaries. Hij ging hier niet mee akkoord, maakt er een zaak van voor de juridische commissie van de Franse profliga (LFP) en die stelde hem begin maart in het gelijk. Nantes wilde die beslissing eerst naast zich neerleggen, maar coach Antoine Kombouaré verklaarde vrijdag op zijn persbabbel nog dat de club geen keuze had en Limbombe wel opnieuw zou verwelkomen bij de A-kern. Nauwelijks enkele dagen later maakt Nantes nu bekend dat Limbombe de club zal verlaten.

De 27-jarige Limbombe streek in de zomer van 2018 neer bij de Kanaries. Die betaalden destijds acht miljoen euro aan Club Brugge voor zijn diensten. Daarmee is Limbombe nog steeds de recordtransfer van Nantes. Hij behoorde met zijn loon ook tot de best betaalde spelers van het team.

Sportief gaf hij echter weinig return. Na een tegenvallend eerste seizoen, met drie goals en twee assists in 33 wedstrijden, werd hij uitgeleend aan Standard. Dat werd, mede door blessureleed, ook een sof. Bij zijn terugkeer, in januari 2020, paste hij niet meer in de plannen van de club.