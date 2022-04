Dertiger veroordeeld tot werkstraf omdat hij liefdesrivaal slaat met baseballknuppel

Op 2 september 2019 reed de dertiger naar de woning van het slachtoffer in Lanaken. Hij wilde verhaal halen nadat het slachtoffer de vriendin van de dertiger had opgebeld voor een probleem rond een borgstelling voor een lening die de voormalige vrienden samen hadden afgesloten. Maar volgens de dertiger wilde zijn vroegere kameraad gewoon stoken binnen zijn relatie. “Hij was eerst wat aan het daten met mijn vriendin. Maar uiteindelijk werd ze mijn partner”, zo klonk het.

Geduwd en getrokken

De Bilzenaar gaf toe dat hij naar de woning van het slachtoffer ging. “Hij moest stoppen met mijn vriendin lastig te vallen en mijn vuile was buiten te hangen”, aldus de man. “Ik heb geroepen, geduwd en getrokken. Maar ik heb nooit met een baseballknuppel geslagen.” Toch verklaarde het slachtoffer en de buurman, die getuige was van de ruzie, dat de dertiger met een knuppel uit zijn auto stapte, in de richting van het slachtoffer liep en hem sloeg. Ook de medische attesten, waarbij de onderarm van de man gezwollen en rood was, wezen op harde slagen.

Op basis van de gedetailleerde verklaringen, de ooggetuige en de medische attesten verklaard de Tongerse rechter de man dan ook schuldig aan de feiten. De man moet een werkstraf van tachtig uren uitvoeren. Als hij dit niet doet, wordt er een celstraf van zes maanden opgelegd.