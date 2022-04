IJzersterke Primoz Roglic klopt Remco Evenepoel in openingstijdrit Ronde van het Baskenland

Primoz Roglic heeft de openingsetappe van de Ronde van het Baskenland op zijn naam geschreven. De Sloveen van Jumbo-Visma was in een proloog van 7,5 kilometer vijf seconden sneller dan onze landgenoot Remco Evenepoel en de Fransman Rémi Cavagna. Roglic start dinsdag in de leiderstrui, de bergtrui en de jongerentrui zijn voor Evenepoel.