De politie heeft zaterdag een SLim-actie gedaan op de Steenweg in Heers en in de Jesserenstraat in Borgloon. 73 voertuigen werden gecontroleerd. Vier bestuurders hadden te veel gedronken, één chauffeur was onder invloed van drugs. Een bestuurder die doorreed aan de controlepost, kon later gevat worden door de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst en testte positief op alcohol en drugs. siol