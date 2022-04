‘Castle on the hill’, ‘Perfect’ en nu ook ‘Bad habits’ zijn maar een aantal nummers van Ed Sheeran die al meer dan 31 keer werden gedraaid. — © AFP

Ed Sheeran (31) is intussen een graag gezien lid van de ‘Billions Club’ van Spotify. ‘Bad Habits’ is al het tiende nummer van de zanger dat meer dan een miljard keer beluisterd is op de streamingdienst. “Het is nog geen jaar uit”, klinkt het enthousiast.