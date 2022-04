Geseinde Nederlander aangehouden na vondst van cannabisplantage in Riemst

De recherche voerde donderdagochtend een huiszoeking uit in de woning op de Panoramalaan. Op de zolder werd een kleine cannabisplantage van een 200-tal planten gevonden. De bewoners voorzagen de plantage van stroom door een illegale aftakking. De 27-jarige Nederlander en zijn 22-jarige vriendin werden gearresteerd. Al snel werd duidelijk dat de man internationaal geseind stond, waarna de onderzoeksrechter hem liet aanhouden.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be. siol