Met een 4-1-zege in de topper tegen Bree-Beek bevestigde Achel VV vorig weekend haar koppositie in eerste provinciale. De Noord-Limburgers kunnen straks wel kampioen worden, maar mogen niet promoveren, wegens geen licentie. Ook in de strijd om promotietickets in de nationale reeksen spelen die licenties een belangrijke rol.