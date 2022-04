Leesclub Femma Hamont bespreekt ‘Daniel’

Femma Hamont organiseert regelmatig boekbesprekingen. Een aantal boeken worden gereserveerd in de plaatselijke bib in Hamont. Zo bespraken de Femma-lezers zopas samen het boek ‘Daniel’ van Chris de Stoop.

In een uithoek van het land, waar het platteland nog enigszins standhoudt, brandt de oude vierkantshoeve van Chris de Stoops oom Daniel af. In het puin wordt het lijk van de bejaarde boer aangetroffen. In de daaropvolgende weken wordt een jeugdbende opgerold, die ervan verdacht wordt Daniel vermoord te hebben.

Het was voor de Femma- lezers een boeiende uiteenzetting, begeleid door Jeanine van de Heule, aangesteld door Femma Provinciaal. Zij gaf een unieke inkijk in de ‘generatiekloof’ van deze gesloten gemeenschap met een realistisch, wisselend perspectief. Het was een verrijkende bespreking voor de aanwezigen.